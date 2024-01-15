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Mirakl
Новый шаг YouTube против блокировщиков рекламы
YouTube начал замедлять загрузку сайта для пользователей, использующих блокировщики рекламы, как часть усилий по борьбе с нарушением условий использования и стимулированию перехода на платные подписки.

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В рамках новой стратегии противодействия использованию блокировщиков рекламы, YouTube внедряет меру, направленную на замедление загрузки контента для пользователей, использующих такие программы. Согласно последним отчетам, когда на YouTube обнаруживается активный блокировщик рекламы, сайт начинает работать медленнее, создавая условия "субоптимального просмотра" для пользователей.

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Это решение пришло после того, как YouTube ранее ввел сообщения о нарушении Условий использования при попытке просмотра видео с включенным блокировщиком рекламы. Теперь, кроме предупреждений, платформа искусственно создает задержки в работе сайта, имитируя медленное соединение.

Пользователи, столкнувшиеся с этими изменениями, отмечают значительное ухудшение работы сайта. YouTube предлагает два способа решения проблемы: отключение блокировщика рекламы или подписка на YouTube Premium. Премиум-версия платформы, которая предлагает просмотр без рекламы и доступ к YouTube Music, имеет различные тарифные планы, включая месячную и годовую подписку, а так же специальные предложения для студентов и семей.

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Эта мера является частью усилий YouTube по монетизации своего контента и стимулированию пользователей к переходу на платные услуги. В то же время она вызывает дискуссии среди аудитории о правомерности таких действий и влиянии на свободный доступ к информации в интернете.

#новости
Источник: pcmag.com
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