Samsung представила новые устройства - смартфон Galaxy XCover7 и планшет Galaxy Tab Active5, оба из которых разработаны для использования в экстремальных условиях

Samsung сегодня представила обновленные версии своего прочного смартфона и планшета - Galaxy XCover7 и Galaxy Tab Active5, причем последний оснащен режимом работы без батареи.

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Новый смартфон XCover7 соответствует всем требованиям к устройствам для экстремальных условий: он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, защиту от падений согласно MIL-STD-810H и прочный корпус. Оба устройства, XCover7 и Tab Active5, прошли тестирование с использованием хлорного отбеливателя и других дезинфицирующих средств.

Смартфон с 6,6-дюймовым экраном также получил улучшенную камеру по сравнению с Galaxy XCover6 Pro, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ через слот для microSD-карты и съемную батарею. Устройство работает на неуточненном 6-нанометровом восьмиядерном процессоре, но слухи говорят о MediaTek 6100+.

8-дюймовый планшет Galaxy Tab Active5 имеет много общего со смартфоном, включая защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 вместо Victus и версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (обе расширяемые до 1 ТБ через microSD). Планшет и его входящий в комплект S-Pen также сертифицированы по стандарту IP68. Кроме того, он включает съемную батарею и разъем для наушников 3,5 мм.

Режим работы без батареи позволяет планшету работать от сети без батареи. Телефон и планшет имеют интерфейсы зарядки POGO, "упрощающие процесс зарядки за счет возможности заряжать несколько устройств одновременно в доках с POGO", сообщает Samsung.

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Оба устройства ориентированы на корпоративный сектор, но, как и предыдущее поколение, их смогут приобрести и обычные потребители. Запуск устройств запланирован на конец этого месяца. Цена пока не объявлена, но по утечкам из разных источников предполагается, что стоимость телефона будет ниже, чем у XCover6 Pro, цена которого начинается от 599 долларов.