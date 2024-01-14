NASA и Lockheed Martin представили X-59, новый гражданский сверхзвуковой самолет, способный снизить уровень шума сверхзвукового взрыва, что может революционизировать коммерческие сверхзвуковые перевозки.

В рамках прорывного проекта в области гражданской авиации, NASA совместно с Lockheed Martin представили новый сверхзвуковой самолет X-59. Этот самолет разработан для минимизации шума сверхзвукового бума, что может стать ключом к возобновлению коммерческих сверхзвуковых пассажирских перелетов. Планируемый первый полет X-59 ожидается в конце весны или в начале лета текущего года.

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Самолет X-59 стал основой для миссии Quesst NASA, которая направлена на сбор данных для пересмотра нормативов, регулирующих использование сверхзвуковых самолетов в коммерческих целях. X-59 спроектирован таким образом, чтобы достигать скорости в 1,4 раза выше скорости звука, при этом производя значительно более тихий звук при преодолении звукового барьера.

Длина X-59 составляет 30,4 метра, а ширина - около 9 метров. Особенностью конструкции является его удлиненный нос, который помогает рассеивать ударные волны, возникающие при переходе в сверхзвуковой режим. Также важной особенностью является расположение двигателя сверху и специально разработанная гладкая нижняя часть, предотвращающая слияние ударных волн и уменьшающая риск возникновения громкого сверхзвукового взрыва.

Кабина пилота оборудована инновационной системой внешнего обзора, включающей высококачественные камеры и 4K-монитор, вместо традиционного переднего окна. Это дает пилотам улучшенную видимость и повышает безопасность полетов.

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Применение передовых технологий в X-59 позволяет ожидать существенного снижения шума при сверхзвуковых полетах, что может оказать значительное влияние на будущее гражданской авиации. В случае успешного проведения испытаний, X-59 станет основой для разработки нового поколения коммерческих сверхзвуковых самолетов, которые будут способны обеспечивать быстрые и более тихие пассажирские перевозки.