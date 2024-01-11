Swarovski раскрывает мир умных биноклей AX Visio

На CES 2024 Swarovski Optik удивили мир, представив первые в своем роде умные бинокли - AX Visio. Специализированный процессор искусственного интеллекта (NPU) делает их уникальными, предоставляя мощные возможности распознавания изображений. Оптическое качество этих биноклей не вызывает сомнений, а также есть возможность фотографировать и снимать видео.

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Время искусственного интеллекта наступило, и AX Visio от Swarovski Optik внедряют его в мир биноклей и наблюдения за животными. Благодаря NPU, бинокли могут быстро и точно идентифицировать разнообразные виды животных. Это не только интересно для орнитологов, но и полезно для начинающих наблюдателей, так как с их помощью можно различать птиц и других животных, включая белок.

Бинокли обладают 10-кратным увеличением и объективом диаметром 32 мм, обеспечивая широкий угол обзора 112 метров на каждые 1000 метров. Помимо распознавания изображений, камера с высоким разрешением (13 МП) позволяет записывать видео и фотографии. Дополнительно, с помощью смартфонного приложения можно управлять изображениями и транслировать наблюдения в режиме реального времени. Аккумулятор позволяет до 15 часов непрерывной работы в обычном режиме и 2 часа в интенсивном. Компас и функция отображения угла наклона облегчают использование биноклей. Вес AX Visio составляет менее 1100 граммов.

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AX Visio уже доступны для покупки по цене $4799.