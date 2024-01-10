Valve вводит новые требования к разработчикам игр на Steam, связанные с использованием ИИ.

Компания Valve вводит новые требования к разработчикам игр, использующих искусственный интеллект (ИИ). Теперь при подаче заявки на размещение игры в сервисе Steam, разработчики должны будут указать, как они используют ИИ в процессе создания и функционирования игры. Это касается как предварительно созданного контента с помощью ИИ (Pre-Generated), так и контента, генерируемого в реальном времени (Live-Generated).

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Для контента категории Pre-Generated, разработчики обязаны убедить Valve в том, что их игра не содержит незаконного или нарушающего права контента и соответствует маркетинговым материалам. Что касается категории Live-Generated, необходимо подробно описать меры предосторожности, применяемые к ИИ для предотвращения создания незаконного контента. Valve особо подчеркивает, что взрослый контент сексуального характера, созданный с помощью ИИ в режиме реального времени, запрещен.

Компания также планирует ввести систему отчетов в Steam, чтобы игроки могли сообщать о незаконном контенте в играх, использующих Live-Generated ИИ. Отчеты можно будет отправлять через игровое оверлей-меню.

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Valve подчеркивает, что они будут оценивать AI-генерируемый контент в играх так же, как и весь остальной контент. После одобрения заявки, информация об использовании ИИ будет отображаться на странице игры в Steam, чтобы игроки могли лучше понять, как в игре используется ИИ.