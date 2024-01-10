Minisforum представляет новейший мини-ПК UH185 Ultra с процессором Core Ultra, HX200G с процессорами Ryzen 9 7945HX и 7600M XT

Minisforum представила новые модели своих мини-компьютеров на выставке CES 2024, среди которых UH185 Ultra с процессором Intel Core Ultra и HX200G с Ryzen 9 7945HX от AMD.

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Модель UH185 Ultra оснащена флагманским процессором Intel Meteor Lake "Core Ultra" 9 185H. Этот чип имеет 16 ядер, 22 потока, мощный NPU для обработки AI и интегрированную графику Arc Xe-LPG с 8 ядрами Xe, работающими на частоте 2250 МГц. Максимальная частота процессора достигает 5.1 ГГц, а TDP превышает 45 Вт. Помимо UH185 Ultra, будут доступны модели UH155 Ultra и UH125 Ultra.

UH185 Ultra представлен в характерном для Minisforum коробкообразном дизайне, но с важным нововведением: 4-дюймовым вспомогательным экраном на верхней части корпуса, который отображает метрики CPU, GPU, RAM и SSD. Экран также поддерживает 1080p камеру с физической защитой, что делает его почти таким же функциональным, как камера ноутбука.

Среди других характеристик стоит отметить поддержку двух модулей памяти DDR5-5600 SO-DIMM общим объемом до 96 ГБ, 2 слота M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD, один SD-картридер, два порта USB4 и два 5GbE Ethernet LAN порта. Для расширения графических возможностей предусмотрен порт Oculink.

Мини-компьютер HX200G оснащен процессором AMD Ryzen 9 7945HX с 16 ядрами и 32 потоками, а также дискретной графической картой AMD Radeon RX 7600M XT с 32 вычислительными блоками архитектуры RDNA 3. Он поддерживает один слот PCIe Gen5 NVMe SSD.

HX200G имеет уникальный вертикальный дизайн с большими выходными отверстиями спереди и сзади, а также двумя гороскопическими энграммами с RGB-подсветкой и матово-черным корпусом с красными акцентами. Система охлаждения включает жидкое золото TIM для CPU и GPU, а также четырехвентиляторную конструкцию.

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Minisforum также анонсировала скорый выпуск EM780 Mini PC с процессором Ryzen 7 7840U APU в корпусе объемом 0.25 литра. EM780 будет доступен в оранжевом, голубом и черном цветах.