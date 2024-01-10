Jabra объявила об обновлениях для наушников Elite Active 8 и Elite 10, включая улучшенное шумоподавление и новые функции управления. Elite 10 получит алгоритмы для подавления фоновых голосов, а Active 8 сосредоточится на уменьшении шума ветра

Jabra анонсировала обновления для своих популярных моделей наушников Elite Active 8 и Elite 10. Пользователи обеих моделей получат улучшенные функции активного шумоподавления (ANC), а также дополнительные опции управления голосом и возможность переименования устройств.

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Новое обновление, запланированное на январь, добавит удобные голосовые подсказки и опцию включения/выключения ANC, HearThrough и SideTones. В марте ожидается еще одно обновление, нацеленное на специфические особенности каждой модели.

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Для Elite 10 будет усовершенствована технология ANC с акцентом на подавление фоновых голосов в шумных местах, таких как рестораны или улицы. В то же время, для модели Active 8 предусмотрены алгоритмы, снижающие шум ветра, что особенно актуально для занятий спортом на открытом воздухе.