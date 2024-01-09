Компания Muon Space из Калифорнии заключила контракт с ВВС США на создание спутников для изучения облаков и мониторинга климата

Компания Muon Space, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, получила контракт от Военно-воздушных сил США на разработку спутников для мониторинга климата и экосистем Земли. В рамках программы Small Business Innovation Research, Muon Space проведёт исследование по адаптации своего мультиспектрального электрооптического инфракрасного инструмента для задач ВВС по характеристике облаков.

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Эта работа важна для ВВС, так как точные данные об облачности необходимы для запуска боеприпасов и планирования сбора спутниковых изображений разведывательными агентствами. ВВС ищут решения для замены стареющих спутников программы Defense Meteorological Satellite Program.

Кроме того, Muon Space получила контракт на 400 тысяч долларов от Космических войск США для предоставления данных о космической погоде и контракт на 2,8 миллиона долларов от Центра управления жизненным циклом ВВС и Отдела инноваций обороны для поставки продукции земной погоды 557-му метеорологическому крылу ВВС.

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В ноябре Muon Space была выбрана Национальным разведывательным управлением для предоставления мультиспектральных электрооптических и инфракрасных данных, собранных будущей констелляцией спутников мониторинга климата. Эти данные будут использоваться для оценки способностей компании в поддержке будущих разведывательных потребностей.