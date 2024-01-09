8 января 2024 года ракета-носитель Vulcan Centaur, разработанная United Launch Alliance, успешно стартовала с космодрома Кейп-Канаверал, отправив в космос лунный посадочный аппарат Peregrine





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8 января 2024 года на космодроме Кейп-Канаверал во Флориде произошло важное событие в области космической эксплорации. Ракета-носитель Vulcan Centaur, разработанная компанией United Launch Alliance, успешно отправила в космос лунный посадочный аппарат Peregrine, созданный инженерами из Astrobotic в Питтсбурге. Этот запуск отмечает начало новой эры в исследовании Луны.

Взлёт Vulcan Centaur, который произошёл в 2:18 утра по восточноамериканскому времени, стал дебютным для этой модели ракеты. Основной груз миссии, лунный модуль Peregrine, предназначался для высадки на поверхность Луны. Через 50 минут после старта он был успешно выведен на траекторию, ведущую к спутнику Земли. На борту также находился второй груз от компании Celestis, который остался пристыкованным к верхней ступени Centaur.

Задача Peregrine — доставить 20 научных грузов на Луну, в том числе пять от НАСА в рамках программы CLPS. Стоимость доставки составила $108 миллионов. Peregrine, являясь первым лунным посадочным аппаратом Astrobotic, представляет собой плод 16 лет работы и разработок.

После отделения от ракеты и проведения необходимых проверок, Peregrine начнет серию манёвров для коррекции траектории. Эти действия необходимы для того, чтобы аппарат смог успешно войти на орбиту Луны и подготовиться к исторической посадке в районе лунных куполов Грюйтхейзена.

NASA, инициируя программу CLPS в 2018 году, открыла новую страницу в истории лунных исследований. В агентстве подчеркивают, что, несмотря на сложность задачи и возможность неудач, они остаются привержены долгосрочной цели развития космической промышленности.

Ракета Vulcan Centaur, являясь продвинутой заменой ракетам Atlas 5 и Delta 4, демонстрирует прогресс в области ракетостроения и обещает новые возможности для космических запусков. Следующий планируемый запуск на этой ракете назначен на апрель и будет перевозить космический самолёт Dream Chaser от компании Sierra Space.

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В ответ на вопрос о своих ощущениях после успешного запуска, генеральный директор ULA Тори Бруно с восторгом отметил: "Это фантастически! Я не могу описать словами, насколько я взволнован." Этот запуск не только подтвердил надёжность новой ракеты, но и открыл новую главу в истории освоения космоса.