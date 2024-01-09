Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Исторический полет: Vulcan Centaur успешно запускает лунный аппарат Peregrine
8 января 2024 года ракета-носитель Vulcan Centaur, разработанная United Launch Alliance, успешно стартовала с космодрома Кейп-Канаверал, отправив в космос лунный посадочный аппарат Peregrine

реклама


реклама

8 января 2024 года на космодроме Кейп-Канаверал во Флориде произошло важное событие в области космической эксплорации. Ракета-носитель Vulcan Centaur, разработанная компанией United Launch Alliance, успешно отправила в космос лунный посадочный аппарат Peregrine, созданный инженерами из Astrobotic в Питтсбурге. Этот запуск отмечает начало новой эры в исследовании Луны.

Взлёт Vulcan Centaur, который произошёл в 2:18 утра по восточноамериканскому времени, стал дебютным для этой модели ракеты. Основной груз миссии, лунный модуль Peregrine, предназначался для высадки на поверхность Луны. Через 50 минут после старта он был успешно выведен на траекторию, ведущую к спутнику Земли. На борту также находился второй груз от компании Celestis, который остался пристыкованным к верхней ступени Centaur.

Задача Peregrine — доставить 20 научных грузов на Луну, в том числе пять от НАСА в рамках программы CLPS. Стоимость доставки составила $108 миллионов. Peregrine, являясь первым лунным посадочным аппаратом Astrobotic, представляет собой плод 16 лет работы и разработок.

После отделения от ракеты и проведения необходимых проверок, Peregrine начнет серию манёвров для коррекции траектории. Эти действия необходимы для того, чтобы аппарат смог успешно войти на орбиту Луны и подготовиться к исторической посадке в районе лунных куполов Грюйтхейзена.

NASA, инициируя программу CLPS в 2018 году, открыла новую страницу в истории лунных исследований. В агентстве подчеркивают, что, несмотря на сложность задачи и возможность неудач, они остаются привержены долгосрочной цели развития космической промышленности.

Ракета Vulcan Centaur, являясь продвинутой заменой ракетам Atlas 5 и Delta 4, демонстрирует прогресс в области ракетостроения и обещает новые возможности для космических запусков. Следующий планируемый запуск на этой ракете назначен на апрель и будет перевозить космический самолёт Dream Chaser от компании Sierra Space.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ на вопрос о своих ощущениях после успешного запуска, генеральный директор ULA Тори Бруно с восторгом отметил: "Это фантастически! Я не могу описать словами, насколько я взволнован." Этот запуск не только подтвердил надёжность новой ракеты, но и открыл новую главу в истории освоения космоса.

#новости
Источник: spacenews.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
10
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
18
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
10
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
5
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
24
Зачем компания Mercedes оснащает свои новые автомобили бирюзовым задним фонарём
3
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
+
Стартует американский космический корабль, первым приземлившийся на Луну со времен «Аполлона»
3
Сложность добычи биткоина достигла исторического максимума
1
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
В кошелек основателя биткоина недавно была переведена криптовалюта на сумму $1,2 млн
+
"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
+
Полеты более 170 самолетов Boeing 737 приостановлены, сотни рейсов отменены по всему миру
1
Процессоры AMD Zen 6 Ryzen Medusa предположительно обладают очень быстрым межсоединением 2.5D
1
Блогер проверил на прочность внедорожник BYD Leopard 5, воспользовавшись разводным ключом
2
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
18
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
136
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
36
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
47
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Что не так с игровыми OLED-мониторами
24
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
18
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4

Сейчас обсуждают

E. S.
21:57
Если что, Ласточки уже заменяют на более современный и полностью Российские "Финисты" 28 Декабря В Екатеринбурге запустили первый поезд "Финист" А Сапсаны для описанного в статье проекта слабоваты, д...
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
valderm
21:57
дум-дум против современных бронежилетов не актуальны ... а вот сердечник пули с низко обогащенным ураном...
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
Eppius
21:56
Вот это я понимаю бабахнет
Новая "Герань" доросла до тонны веса с боевой частью в 300 кг, превзойдя Герань-1 в 10 раз
E. S.
21:55
Больше на ЦИПСО похоже
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Галина Юрьевна
21:55
Лучше бы направили свои силы на создание безшумных воздушных экологичных такси, а не на производство грохочущих поездов.
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Дмитрий Зяблов
21:50
Потому что британские учёные, всё время обнаружили.что они учёные.
Глава МИД Британии недоумевает, почему Запад уступает одной России в производстве вооружений
Надежда Мигулина
21:50
Пора вставать на свои идеи и их реализовывать стыдно что пока гром не грянул некто и думал ,а жили пили в тумане... пора прежде всего перестать заглядывать на запад и наконец то ценить свое данное ...
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
Kira625
21:49
О, в полку Эстонии, Латвии и Литвы прибыло ;) Швеция, посмотрите на них внимательно, вам такое надо?
Швеция направит батальон для "сдерживания" России
Дмитрий Зяблов
21:45
Купил летом 55р737, устраивает телевизор, подумал и взял холодильник и стиралку их, тоже норм.
TCL представляет на выставке CES 2024 семь Android-смартфонов
glavhyilo
21:43
щас самое время для таких стираний фабрик и заводов.Генерал бич и генерал мороз зашли на украину щас,колоть там всю эту публику просто.
Белл: ВС РФ приступили к "стиранию" военных фабрик и заводов с поверхности Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем