В Германии фиксируются регулярные полёты неопознанных дронов над военными базами, вызывающие опасения шпионажа. Бундесвер пытается бороться с этой угрозой, но пока безрезультатно.

Немецкие военные базы столкнулись с проблемой регулярных полётов неопознанных дронов, и, по сообщениям, Бундесвер не имеет информации о том, кто управляет этими беспилотниками. Эти инциденты особенно часто фиксируются в районах, где немецкие войска обучают украинских бойцов.

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Наблюдения за полётами дронов ведутся военными командирами с октября 2022 года. В частности, активность беспилотников зафиксирована на военном полигоне Клиц в бывшей Восточной Германии, где Бундесвер тренирует украинских танкистов для управления танками Leopard 1.

Бывший глава Территориального командования Бундесвера Карстен Бройер приказал военной полиции использовать портативные глушилки HP 47 для борьбы с дронами, однако их эффективность пока не изучена в достаточной мере. Власти подозревают, что за наблюдением может стоять Москва, однако доказательств этому нет, поскольку ни один дрон не был сбит.

Нильс Хильмер, государственный секретарь при министре обороны Германии Борисе Писториусе, сообщил, что пока не удалось захватить ни одного дрона или его оператора.

Власти Германии испытывают затруднения с определением ответственности за защиту от дронов между министерствами и выяснением, какие системы противодействия дронам существуют и как быстро их можно приобрести. В ноябре 2023 года Бундесвер создал специальную рабочую группу по беспилотникам, однако за два месяца работы она так и не принесла ощутимых результатов.

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При этом Германия продолжает отправлять военное оборудование в Украину, уже выделив Киеву €17.1 миллиарда. Это привело к тому, что генералы Бундесвера выражают обеспокоенность по поводу возможности формирования даже одной из трёх запланированных новых боеготовых дивизий к 2025 году из-за недостатка оборудования.