Индия расследует сообщения о возможной переправке оружия в Украину через страны НАТО. Это расследование начато после заявлений о перепродаже артиллерийских снарядов индийского производства через третьи страны.

Индия проводит расследование в связи с сообщениями о возможной переправке оружия из страны в Украину через страны-члены НАТО, как сообщает Economic Times. В центре внимания находятся артиллерийские снаряды калибра 155 мм индийского производства, которые, предположительно, были куплены западной страной и затем пересланы в Украину через европейское государство-член НАТО.

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Индийские власти опровергли предположения о прямых поставках артиллерийских боеприпасов в Украину. Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии, Рандхир Джайсвал, подчеркнул:

"Индия не поставляла артиллерийские снаряды в Украину. Мы осведомлены о сообщениях СМИ по этому поводу и можем утверждать, что такие действия не соответствуют реальности."

По информации Economic Times, вопрос о возможных поставках оружия был поднят Россией в диалоге с Индией. Предполагается, что западное государство могло приобрести индийские артиллерийские снаряды, а затем переслать их в Украину через страны-члены НАТО, такие как Словения или Польша.

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Индия, как известно, ведет активную торговлю оружием, однако утверждает о своем нейтралитете в конфликте на Украине. По всей видимости, расследование направлено на выяснение обстоятельств, как именно индийские вооружения могли оказаться в зоне конфликта.