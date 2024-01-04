Receipts Depositary Corporation, поддерживаемая Franklin Templeton, планирует выпустить депозитарные расписки на биткоины, освобожденные от регистрации в SEC, для квалифицированных институциональных покупателей

Компания Receipts Depositary Corporation (RDC), поддержанная известным инвестиционным фондом Franklin Templeton, объявила о скором выпуске инновационных депозитарных расписок, основанных на биткоине. Эти новые финансовые инструменты будут доступны для квалифицированных институциональных инвесторов и освобождены от обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соответствии с действующим Законом о ценных бумагах 1933 года.

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RDC, которая также получила поддержку от таких компаний, как BTIG и Broadhaven Ventures, уточнила, что их продукт будет построен по принципу американских депозитарных расписок (ADR), представляющих акции иностранных компаний. Эти ADR торгуются на американских фондовых биржах в долларах США, что упрощает процесс покупки и продажи акций иностранных компаний для американских инвесторов.

«Мы рады предложить квалифицированным институциональным покупателям безопасный и регулируемый доступ к цифровым активам через BTC DR», - заявил Анкит Мехта, сооснователь и генеральный директор RDC. Он подчеркнул, что данная структура предоставляет прямое владение базовым активом и легкость интеграции в институциональные продукты.

Компания Broadridge Corporate Issuer Solutions выступает в роли трансфер-агента, зарегистрированного в SEC, для RDC, а Anchorage Digital Bank обеспечит хранение активов в структуре, защищающей от риска банкротства. Это гарантирует, что депозитарные расписки будут на 100% подкреплены биткоинами, находящимися в хранении, и не могут быть использованы в качестве залога или перепроданы.

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BTC DR будут функционировать в рамках регулируемой рыночной инфраструктуры США и будут клиринговаться через The Depository Trust Company. Это позволит квалифицированным инвесторам владеть биткоинами, используя те же технологии и рабочие процессы, что и для традиционных ценных бумаг.