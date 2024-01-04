Группа американских военных и ветеранов выступила с протестом против политики обязательной вакцинации от COVID-19 в армии, считая, что это нарушает их конституционные права

Группа военных и ветеранов армии США обнародовала открытое письмо, датированное 1 января 2024 года, в котором они выражают свой решительный протест против меры обязательной вакцинации от COVID-19, введенной в американских вооруженных силах. Подписанты письма, в числе которых 231 действующий и бывший военнослужащий, заявляют о нарушении их конституционных прав, включая свободу религии.

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В письме утверждается, что мера обязательной вакцинации вызвала серьезный ущерб среди военных и их семей. Это касается физического, эмоционального и финансового благополучия военнослужащих. Подписанты письма обвиняют военное руководство в пренебрежении к их жалобам и нарушении законных прав.

Кроме того, авторы письма выразили свою готовность использовать все законные и морально приемлемые методы для доведения до ответственности лиц, ответственных за введение и реализацию политики обязательной вакцинации. В письме подчеркивается, что действия этих лиц привели к "непоправимому ущербу" для вооруженных сил и институтов, за которые боролись и проливали кровь военнослужащие.

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Подписанты также объявили о своих намерениях активно участвовать в политической жизни страны, включая выдвижение кандидатов на выборы, чтобы способствовать изменениям в данной ситуации. Они обещают бороться за восстановление доверия и законности в действиях военного руководства, подчеркивая, что никто не может нарушать конституционные права и законы из-за политической выгоды.