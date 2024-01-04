Опросы показывают снижение доверия к легитимности победы Джо Байдена в президентских выборах 2020 года среди американцев.

Недавний опрос показывает: уверенность американцев в законности избрания Джо Байдена в 2020 году падает. Теперь только 62% граждан США считают его избрание законным, в то время как два года назад эту позицию разделяли 69% опрошенных. Среди республиканцев вера в легитимность победы Байдена снизилась с 39% до 31%.

реклама

Результаты опроса, проведенного Университетом Мэриленда, выявили общее снижение доверия к текущему президенту. Это происходит на фоне предвыборной кампании 2024 года, где Байден отстает от Трампа, несмотря на обвинения в адрес последнего.

Интересно, что поддержка Байдена снизилась даже среди тех, кто активно его поддерживал в 2020 году. По данным опроса USA Today, среди чернокожих избирателей поддержка упала с 87% до 57%. Среди латиноамериканцев Байден теряет позиции в пользу Трампа. Избиратели младше 35 лет, ранее поддерживавшие Байдена, теперь склоняются к Трампу.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Байден выразил неудовлетворение по поводу низких оценок его экономической политики и обвинил в этом средства массовой информации. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Байден за три года сделал больше, чем другие президенты за восемь.