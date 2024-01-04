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Медведев призывает к борьбе с неофашизмом в 2024 году
Дмитрий Медведев в новогоднем обращении призвал к борьбе с неофашизмом в 2024 году, подчеркнув необходимость окончательного его уничтожения.

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В своем новогоднем обращении Дмитрий Медведев, экс-президент России и текущий заместитель председателя Совета безопасности, подчеркнул необходимость борьбы с неофашизмом в 2024 году. По его словам, это должно стать ключевой задачей для России в предстоящем году. Медведев подчеркнул, что российский народ уже продемонстрировал свою духовную силу и патриотизм в прошлом году.

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Медведев выразил благодарность военнослужащим, защищающим страну, и отметил, что их подвиги требуют от общества особой устойчивости и единства. По его мнению, современный неофашизм является угрозой, которую пытаются возродить противники России, и его нельзя допустить в современном мире.

В контексте текущего конфликта с Украиной Медведев указал на распространение ультранационалистических взглядов и идеологии в Украине, которые, по его словам, направлены против русскоязычного населения. Он также критиковал поддержку со стороны западных стран киевской власти, осуждая их за продвижение "профашистской коалиции".

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По мнению Медведева, Россия должна принять более решительные меры против неофашистских тенденций в Украине и мире. Он упомянул необходимость смены режима в Украине как часть стратегии России для противодействия неофашизму.

#новости
Источник: de.rt.com
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