реклама
В своем новогоднем обращении Дмитрий Медведев, экс-президент России и текущий заместитель председателя Совета безопасности, подчеркнул необходимость борьбы с неофашизмом в 2024 году. По его словам, это должно стать ключевой задачей для России в предстоящем году. Медведев подчеркнул, что российский народ уже продемонстрировал свою духовную силу и патриотизм в прошлом году.
реклама
Медведев выразил благодарность военнослужащим, защищающим страну, и отметил, что их подвиги требуют от общества особой устойчивости и единства. По его мнению, современный неофашизм является угрозой, которую пытаются возродить противники России, и его нельзя допустить в современном мире.
В контексте текущего конфликта с Украиной Медведев указал на распространение ультранационалистических взглядов и идеологии в Украине, которые, по его словам, направлены против русскоязычного населения. Он также критиковал поддержку со стороны западных стран киевской власти, осуждая их за продвижение "профашистской коалиции".
По мнению Медведева, Россия должна принять более решительные меры против неофашистских тенденций в Украине и мире. Он упомянул необходимость смены режима в Украине как часть стратегии России для противодействия неофашизму.