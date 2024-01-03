По его словам, 2024 год будет еще более напряженным и непредсказуемым, чем предыдущий

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, сделал прогноз, что 2024 год окажется более беспокойным, чем уходящий 2023-й. На фоне неудачной контрнаступательной операции Украины и предстоящих спорных президентских выборов в США, Маск откликнулся на комментарий пользователя в Twitter (заблокирован в РФ), который выразил надежду на "нормальный год". Миллиардер ответил: "2024 будет еще более сумасшедшим, вот мое предсказание".

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В своих последующих твитах Маск обратил внимание на быстрый рост развития искусственного интеллекта, повышение смертности среди молодежи после массовой вакцинации от COVID-19, рекордные уровни нелегальной иммиграции в США и риторику Юлиуса Малемы, президентского кандидата Южной Африки, направленную против белого населения.

В прошлом году Маск неоднократно выражал опасения о возможном переходе конфликта между Россией и Украиной в ядерную войну с участием США. Он предоставил Украине бесплатный доступ к интернет-сервису SpaceX Starlink, но отказался активировать его вблизи Крыма, опасаясь, что Киев может использовать Starlink для направления дронов на российские военные корабли.

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По мнению Маска, главной темой обсуждения в 2024 году станут предстоящие президентские выборы в США. Несмотря на то, что он не поддержал ни одного из кандидатов, Маск ранее заявил, что не будет голосовать за действующего президента Джо Байдена, но это не означает автоматическую поддержку Дональда Трампа.