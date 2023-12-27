В 2023 году Россия значительно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию, сокращая поставки в Европу.

В 2023 году Россия значительно увеличила объемы экспорта нефти в азиатские страны, в то время как поставки в европейские страны сократились. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, Китай в текущем году приобрел до половины всего объема российского нефтяного экспорта. Доля Индии в закупках российской нефти достигла примерно 40%.

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Россия активно использует Северный морской путь для доставки нефти в Китай и Индию, который вдвое короче традиционных маршрутов через Средиземное море или Индийский океан. За 2023 год через Северный Ледовитый океан было транспортировано около 1,5 миллиона тонн нефти.

Экспортные доходы России от продажи нефти и газа в этом году оцениваются примерно в девять триллионов рублей (около €88,6 миллиардов), что соответствует уровню 2021 года. В то же время налоговые поступления от энергетического сектора уменьшились на 2,5 триллиона рублей (примерно €24,6 миллиардов) по сравнению с предыдущим годом.

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Нефтегазовая отрасль внесла вклад в 27% ВВП России, при этом экспорт энергоресурсов составил 57% всех экспортных доходов страны.