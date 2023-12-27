В контексте растущего соперничества с Китаем, США пытаются восстановить свою разведсеть в Китае, потерянную десять лет назад.

По информации The Wall Street Journal, правительство США планирует восстановить свою шпионскую сеть в Китае. Это решение приходит на фоне усиливающегося соперничества между двумя странами. По данным источников, в течение последнего десятилетия ЦРУ потеряло до двух десятков агентов в Китае, включая высокопоставленных чиновников. Многие из них были арестованы или казнены, что значительно ослабило возможности американской разведки в регионе.

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Согласно отчету, США испытывают "ограниченное понимание" переговоров и решений китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшего окружения, особенно по таким ключевым вопросам, как Тайвань. В связи с этим, ЦРУ начало титаническое преобразование, включая усиление шпионажа против Китая.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что Китай является одним из приоритетов для США. В последние три года бюджет на миссию в Китае был более чем удвоен. ЦРУ открыло специальный центр миссий для работы по Китаю, чтобы сфокусировать усилия на этом направлении.

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Основным источником информации для Вашингтона о планах Пекина является электронная разведка, включающая перехват цифровых коммуникаций, таких как телефонные разговоры и электронные письма. Однако эти методы не заменяют работы агентов на местах. В связи с этим, США предпринимают попытки найма сотрудников и компаний из Китая, даже за пределами страны.