Марк Лиу, председатель правления TSMC, покидает свой пост из-за задержек в строительстве новой фабрики Fab 21 в Аризоне.

Председатель правления TSMC Марк Лиу покидает свой пост не по собственному желанию. Причиной ухода являются значительные задержки в строительстве новой фабрики Fab 21 в Аризоне, США. Это решение было принято без предварительных объявлений, что спровоцировало множество спекуляций.

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В TSMC существовали разногласия относительно сотрудничества в рамках американского закона о чипах и строительства Fab 21. Основатель TSMC Моррис Чанг выражал скептицизм по поводу проекта, опасаясь ослабления позиций Тайваня и стремясь сохранить США как сильного партнера в конфликте с Китаем.

Лиу занимал пост председателя правления TSMC с 2018 года, приняв его от Морриса Чанга. Теперь исполнительный директор C.C. Wei возьмет на себя роль председателя, подобно Чангу.

Wei теперь стоит перед задачей решения проблем с Fab 21 и завершения проекта. После недавних протестов местного населения из-за привлечения рабочих из Тайваня, эти разногласия были урегулированы. Ожидалось, что массовое производство начнется в 2024 году, но сейчас планируется на 2025 год.

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Fab 21 станет одной из самых современных чиповых фабрик в США с начальной производительностью 20 000 пластин в месяц по технологии N5.