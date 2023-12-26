Китайский автогигант BYD запускает свой первый завод в Европе, выбрав для строительства город Шегед в Венгрии

Китайский автопроизводитель Build Your Dreams (BYD) объявил о строительстве своего первого завода в Европе, выбрав в качестве места размещения город Шегед в Венгрии. Этот шаг станет значительным вложением в европейскую автомобильную промышленность, создавая несколько тысяч новых рабочих мест.

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BYD подчеркнул стратегическую важность Венгрии, расположенной в центре Европы и являющейся ключевым транспортным узлом. Эта страна обладает богатым опытом в автомобильной промышленности, привлекая внимание таких европейских премиум-производителей, как Audi, Mercedes и BMW, которые также располагают своими производственными мощностями в этом регионе.

Ранее появились слухи о выборе BYD Венгрии в качестве места строительства своего завода, и теперь эта информация официально подтверждена. Согласно заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, данная инвестиция станет одной из крупнейших в истории страны, однако конкретные финансовые цифры не были представлены.

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Глава BYD Ван Чуанфу на Мюнхенской автомобильной выставке IAA Mobility в сентябре 2023 года подчеркнул стратегическую важность европейского рынка для компании. Открыв завод в Венгрии, BYD стремится укрепить свою позицию в Европе, став локальным брендом и расширив производство электромобилей для местных и мировых потребителей.