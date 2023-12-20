реклама
20 декабря 2023 года стало известно, что следующая версия рабочего окружения KDE Plasma 6.0 получит поддержку HDR (High Dynamic Range), что позволит пользователям Linux отображать HDR-контент на своих устройствах. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Valve.
реклама
Как сообщает разработчик Xaver Hugl в своем блоге, в KDE Plasma 6.0 появится простой способ активации HDR в системных настройках. Это позволит передавать статические HDR-метаданные на дисплей, используя PQ-кривую вместо классической гамма-коррекции и предпочтительные значения яркости дисплея. Для цветопередачи будет использоваться цветовое пространство Rec. 2020.
Также будет возможность регулировать яркость SDR-контента и интенсивность цвета для SDR. Эта функция была вдохновлена Steam Deck от Valve и позволит SDR-цветам выглядеть более насыщенными в контексте HDR, особенно на дисплеях с плохой цветопередачей. Пользователи смогут дополнительно настраивать эти параметры через дополнительные, но скрытые опции.
В сотрудничестве с разработчиком Valve, Hugl создал протокол, который позволит играть в HDR-игры в сессии KDE Plasma на Wayland, используя Gamescope-Compositor, разработанный для Steam. Также будет возможность воспроизведения фильмов в HDR. Пока эти функции требуют много ручной настройки, но, по словам Hugl, это должно измениться в будущем.
Технически в реализации еще отсутствует возможность создания скриншотов и скринкастов в HDR, управление цветом пока ограничено, и многие мелкие и крупные ошибки еще предстоит исправить. Используемые протоколы Wayland пока также не стандартизированы в Linux-графическом стеке.