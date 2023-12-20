В следующем обновлении KDE Plasma 6.0 появится поддержка HDR, что позволит пользователям Linux отображать HDR-контент. Об этом сообщил разработчик Xaver Hugl.

20 декабря 2023 года стало известно, что следующая версия рабочего окружения KDE Plasma 6.0 получит поддержку HDR (High Dynamic Range), что позволит пользователям Linux отображать HDR-контент на своих устройствах. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Valve.

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Как сообщает разработчик Xaver Hugl в своем блоге, в KDE Plasma 6.0 появится простой способ активации HDR в системных настройках. Это позволит передавать статические HDR-метаданные на дисплей, используя PQ-кривую вместо классической гамма-коррекции и предпочтительные значения яркости дисплея. Для цветопередачи будет использоваться цветовое пространство Rec. 2020.

Также будет возможность регулировать яркость SDR-контента и интенсивность цвета для SDR. Эта функция была вдохновлена Steam Deck от Valve и позволит SDR-цветам выглядеть более насыщенными в контексте HDR, особенно на дисплеях с плохой цветопередачей. Пользователи смогут дополнительно настраивать эти параметры через дополнительные, но скрытые опции.

В сотрудничестве с разработчиком Valve, Hugl создал протокол, который позволит играть в HDR-игры в сессии KDE Plasma на Wayland, используя Gamescope-Compositor, разработанный для Steam. Также будет возможность воспроизведения фильмов в HDR. Пока эти функции требуют много ручной настройки, но, по словам Hugl, это должно измениться в будущем.

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Технически в реализации еще отсутствует возможность создания скриншотов и скринкастов в HDR, управление цветом пока ограничено, и многие мелкие и крупные ошибки еще предстоит исправить. Используемые протоколы Wayland пока также не стандартизированы в Linux-графическом стеке.