Джефф Безос представил своё видение колонизации космоса, которое включает жизнь в огромных космических колониях, а не на планетных поверхностях.

Джефф Безос, основатель Amazon и космической компании Blue Origin, представил своё видение будущего человечества в космосе. В отличие от планов Илона Маска по колонизации Марса, Безос считает, что люди будут жить в огромных космических колониях, а не на планетных поверхностях.

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На подкасте Лекса Фридмана Безос заявил, что в будущем до триллиона человек могут обитать в Солнечной системе. Основной жизненного пространство представляют собой так называемые О'Нилловские колонии. Эти структуры, названные в честь физика Джерарда Китчена О'Нилла, будут автономными, вращающимися для создания искусственной гравитации, и могут быть размещены в космосе в оптимальных местах.

Безос утверждает, что такие колонии имеют множество преимуществ по сравнению с планетными поверхностями. Они могут обеспечивать условия, максимально приближенные к земным, включая нормальную гравитацию. Кроме того, человечество сможет использовать ресурсы с Луны и других планет для поддержки жизни в этих колониях.

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Безос также предположил, что большинство людей предпочтут жить вблизи Земли, что может быть намеком на планы Маска по колонизации Марса. Научное сообщество высказывает опасения по поводу обоих видений будущего в космосе, особенно в отношении проблем с гравитацией и влиянием космической среды на человеческий организм.