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Джефф Безос, основатель Amazon и космической компании Blue Origin, представил своё видение будущего человечества в космосе. В отличие от планов Илона Маска по колонизации Марса, Безос считает, что люди будут жить в огромных космических колониях, а не на планетных поверхностях.
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На подкасте Лекса Фридмана Безос заявил, что в будущем до триллиона человек могут обитать в Солнечной системе. Основной жизненного пространство представляют собой так называемые О'Нилловские колонии. Эти структуры, названные в честь физика Джерарда Китчена О'Нилла, будут автономными, вращающимися для создания искусственной гравитации, и могут быть размещены в космосе в оптимальных местах.
Безос утверждает, что такие колонии имеют множество преимуществ по сравнению с планетными поверхностями. Они могут обеспечивать условия, максимально приближенные к земным, включая нормальную гравитацию. Кроме того, человечество сможет использовать ресурсы с Луны и других планет для поддержки жизни в этих колониях.
Безос также предположил, что большинство людей предпочтут жить вблизи Земли, что может быть намеком на планы Маска по колонизации Марса. Научное сообщество высказывает опасения по поводу обоих видений будущего в космосе, особенно в отношении проблем с гравитацией и влиянием космической среды на человеческий организм.