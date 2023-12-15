Фил Спенсер играет в игры более 917 часов

Phil Spencer, руководитель Xbox, привлек внимание игрового сообщества своей страстью к играм. За текущий год он провёл в играх более 917 часов. Это равносильно 38 полным дням, проведенным за игрой.

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Вопреки ожиданиям, управляющий крупной компанией находит время для гейминга. Среди его предпочтений в этом году - 148 часов в Starfield, 143 часа в Diablo 4 и 124 часа в Pillars of Eternity: Hero Edition. Spencer входит в 5% самых активных игроков.

Его игровая активность вызвала обсуждения в сообществе. Большинство комментариев положительны. Люди удивляются, как генеральный директор находит время на такое количество часов в играх. "Как может глава компании играть почти 1000 часов в год? Это восхитительно", - говорится в одном из комментариев.

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Ранее Spencer также привлекал внимание к своему игровому стилю. В 2022 году он провёл 233 часа, играя в инди-игру Vampire Survivors. Кроме того, он собрал все трофеи в этой игре, вскоре после объявления о планах по приобретению Activision Blizzard.