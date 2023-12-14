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Broadcom, новый владелец компании VMware, вносит изменения в продуктовый ассортимент облачной виртуализации. Он объединяет более 160 отдельных продуктов в две категории: VMware vSphere Foundation и VMware Cloud Foundation. Эти изменения призваны сделать предложение более привлекательным для клиентов. Однако есть важное обновление: компания переходит на модель подписок и больше не будет предоставлять бессрочные лицензии.
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Вот, что включено в новые пакеты VMware:
- VMware Cloud Foundation. Включает в себя множество компонентов, таких как vSphere, TKG, vCenter, vSAN, NSX Networking, и другие. Этот пакет рассчитан на крупные и средние компании, которые работают с гибридными облаками.
- VMware Sphere Foundation. Этот вариант предназначен для средних и малых компаний. Он включает в себя vSphere, TKG, vCenter, и другие компоненты.
Broadcom также предоставляет гибкие опции подписок с разными сроками, от одного до пяти лет. Это делает продукты более доступными для клиентов. Существующие клиенты с сохраняют свою текущую поддержку.
Эти изменения в продуктовой стратегии VMware произошли после завершения сделки о приобретении компанией Broadcom VMware. Компания Broadcom активно развивает свой бизнес в области программного обеспечения, и эта сделка была одной из ее ключевых шагов в этом направлении.
Новая стратегия также предшествует репортажам о том, что после сделки сокращено более 2800 рабочих мест в VMware, что составляет более 10% ее сотрудников.