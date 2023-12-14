Акции, ETF и ETP становятся популярными инструментами для инвестирования в криптовалюты, предоставляя инвесторам альтернативные способы вложений в этот растущий, но высокорискованный сегмент рынка.

Инвестирование в криптовалюты, такие как Bitcoin, которое ранее считалось сложным и высокорискованным, теперь становится доступнее благодаря акциям, биржевым фондам (ETF) и биржевым торгуемым займам (ETP). Эти финансовые инструменты позволяют инвесторам вложиться в криптовалюты, минуя прямую покупку монет или токенов.

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Несмотря на то, что инвестиции в криптовалюты остаются высокоспекулятивными, в последнее время наблюдается некоторая предсказуемость в их поведении на рынке. С момента появления Bitcoin в 2009 году рынок криптовалют переживал череду взлетов и падений, достигая пиков в 2013, 2017 и 2022 годах и минимумов в 2014, 2018 и 2020 годах. Рост стоимости Bitcoin в 2023 году совпадает с этим циклом, но нет гарантий, что такой ритм сохранится и в будущем.

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Инвестиции в криптовалюты с помощью акций, ETF и ETP предлагают инвесторам новые возможности для разнообразия их портфеля. Однако стоит помнить о высоких рисках, связанных с такими инвестициями, вплоть до потери всего вложенного капитала. Инвесторам рекомендуется тщательно проконсультироваться с финансовыми экспертами и оценить свою терпимость к риску перед принятием решения об инвестициях.