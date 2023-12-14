Microsoft совместно с Arkose Labs провела успешную операцию по блокированию сайтов и социальных сетей преступной группировки Storm-1152, занимавшейся продажей фальшивых аккаунтов и автоматизированным решением Captcha.

Компания Microsoft активно вступила в борьбу с киберпреступностью, нацелившись на уничтожение двух сервисов, занимающихся продажей фальшивых аккаунтов и автоматизированным решением Captcha. Оба эти сервиса принадлежали одной и той же преступной группировке, известной как Storm-1152. В результате совместной операции Microsoft и компании по кибербезопасности Arkose Labs удалось обезвредить сайты этой группировки, включая их социальные медиа-профили.

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Одна из преступных операций, "Hotmailbox", предлагала пользователям купить готовые аккаунты Outlook.com, что активно использовалось для фишинга, мошенничества и кражи личных данных. Другая часть бизнеса группировки включала предложения по автоматическому решению Captcha, что упрощало создание массовых фальшивых аккаунтов.

Операция Microsoft была осуществлена после получения соответствующего судебного решения в Нью-Йорке. Руководители банды, по данным "Digital Crimes Unit" Microsoft, базируются во Вьетнаме и даже публиковали обучающие видео на Youtube под своими настоящими именами.

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Это действие Microsoft подчеркивает растущую проблему "Cybercrime as a Service" – когда киберпреступники предоставляют услуги, включая распространение вредоносного ПО и продажу доступа в корпоративные сети, что часто становится возможным благодаря информации от бывших сотрудников компаний.