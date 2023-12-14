Французское правительство введет налог на стриминговые сервисы с 2024 года для поддержки музыкальной индустрии.

Французское правительство объявило о введении нового налога на стриминговые платформы, начиная с 2024 года. Это решение было принято после нескольких месяцев обсуждений и поддержано президентом Макроном. Целью налога является финансирование музыкальной индустрии страны.

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Министерство культуры указало, что налог будет основан на "очень низком проценте от оборота" затронутых стриминговых сервисов. Точные детали и ожидаемый годовой доход от налога пока не разглашаются.

Вопрос налогообложения стриминговых сервисов вызывал разногласия в музыкальной индустрии на протяжении последнего года. В ноябре Сенат уже одобрил эту инициативу. Однако стриминговые платформы, включая Spotify, критиковали эту меру, назвав её "несправедливой и непропорциональной".

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Этот налог будет способствовать финансированию Национального центра музыки (CNM), созданного по аналогии с Национальным центром кинематографии для поддержки музыкальной индустрии. Противники налога предлагали добровольный взнос и заявили о достижении соглашения на сумму свыше €14 миллионов к 2025 году, однако правительство решило иначе.