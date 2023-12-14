Midjourney готовится запустить веб-сайт для создания изображений, делая использование Discord необязательным.

Midjourney, платформа для создания изображений с помощью искусственного интеллекта, скоро предложит своим пользователям новую возможность: создавать изображения непосредственно через веб-сайт. Этот шаг сделает использование Discord необязательным в процессе работы с сервисом, упрощая общий процесс создания изображений.

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На данный момент новый веб-сайт Midjourney находится в альфа-версии и доступен для определенной группы пользователей, которые уже создали более 10 000 изображений с помощью платформы. В ближайшие недели планируется расширение доступа, чтобы привлечь больше пользователей и получить обратную связь о работоспособности сайта.

На данный момент создание изображений в Midjourney осуществляется через Discord с помощью текстовых команд. Неясно, как изменится роль Discord-аккаунта Midjourney после запуска сайта, но предполагается, что он продолжит функционировать для общения с сообществом и обсуждения улучшений сервиса.

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Текущий веб-сайт Midjourney служит витриной возможностей искусственного интеллекта и предоставляет документацию для создания более точных запросов (prompts). Для создания изображений на новом сайте, вероятно, также потребуется платная подписка на Midjourney.