реклама
Элементы ракеты супертяжелого класса SLS (Space Launch System), предназначенные для миссии Artemis II, находятся в завершающей стадии подготовки перед отправкой на космодром Кеннеди во Флориде. Эти элементы включают в себя Orion stage adapter - кольцевую структуру, которая соединяет космический корабль Orion НАСА с временным криогенным двигателем ракеты SLS (ICPS).
реклама
Команды на Маршалловском центре космических исследований НАСА в Хантсвилле, Алабама, провели поворот адаптера орбитального модуля Orion в подготовке к установке его диафрагмы. Диафрагма - это композитная купольная структура, которая служит барьером между ICPS и Orion, предотвращая накопление высоковзрывоопасного водородного газа, который мог бы выйти из ракетных баков под кораблем Orion во время запуска.
Адаптер имеет высоту около 1,5 метра и весит примерно 820 килограммов, что делает его самым маленьким основным элементом ракеты SLS. Он играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности запуска. Этот этап подготовки является одним из последних перед отправкой адаптера на космодром Кеннеди с использованием транспортного самолета NASA Super Guppy.
SLS (Space Launch System) - это ключевой компонент программы Artemis НАСА, которая нацелена на посадку первой женщины и первого человека цвета на Луну. SLS предоставляет возможность отправки космического корабля Orion, астронавтов и грузов на Луну в одном запуске, и он играет важную роль в стремлении НАСА к исследованию глубокого космоса.