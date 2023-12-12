Элементы ракеты SLS для миссии Artemis II НАСА проходят последние подготовки перед отправкой на космодром Кеннеди во Флориде

Элементы ракеты супертяжелого класса SLS (Space Launch System), предназначенные для миссии Artemis II, находятся в завершающей стадии подготовки перед отправкой на космодром Кеннеди во Флориде. Эти элементы включают в себя Orion stage adapter - кольцевую структуру, которая соединяет космический корабль Orion НАСА с временным криогенным двигателем ракеты SLS (ICPS).

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Команды на Маршалловском центре космических исследований НАСА в Хантсвилле, Алабама, провели поворот адаптера орбитального модуля Orion в подготовке к установке его диафрагмы. Диафрагма - это композитная купольная структура, которая служит барьером между ICPS и Orion, предотвращая накопление высоковзрывоопасного водородного газа, который мог бы выйти из ракетных баков под кораблем Orion во время запуска.

Адаптер имеет высоту около 1,5 метра и весит примерно 820 килограммов, что делает его самым маленьким основным элементом ракеты SLS. Он играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности запуска. Этот этап подготовки является одним из последних перед отправкой адаптера на космодром Кеннеди с использованием транспортного самолета NASA Super Guppy.

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SLS (Space Launch System) - это ключевой компонент программы Artemis НАСА, которая нацелена на посадку первой женщины и первого человека цвета на Луну. SLS предоставляет возможность отправки космического корабля Orion, астронавтов и грузов на Луну в одном запуске, и он играет важную роль в стремлении НАСА к исследованию глубокого космоса.