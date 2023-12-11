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Mirakl
Хакеры атаковали Norton Healthcare и похитили личные данные миллионов пациентов
Хакеры атаковали некоммерческую медицинскую систему Norton Healthcare в Кентукки, получив доступ к личным данным более чем 2,5 миллиона пациентов и сотрудников

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Медицинская система Norton Healthcare, обслуживающая Кентукки, официально подтвердила, что неизвестные хакеры получили доступ к личным данным миллионов пациентов и сотрудников в результате хакерской атаки в мае. Это стало последним случаем в серии нарушений безопасности в здравоохранении в США.

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В официальном заявлении, направленном в офис генерального прокурора штата Мэн, Norton Healthcare уточнила, что более 2,5 миллиона пациентов и их зависимых членов семей, а также сотрудников, были подвергнуты риску. Хакеры, как оказалось, получили доступ к определенным сетевым устройствам с 7 по 9 мая, однако они не смогли добраться до медицинских записей или электронной системы медицинских данных Norton MyChart.

Тем не менее внутреннее расследование, завершенное в ноябре, выявило, что хакеры смогли получить доступ к чувствительной информации, включая имена, даты рождения, номера социального страхования, информацию о здоровье и страховке, а также медицинские идентификационные номера. Некоторые лица также подверглись риску утечки данных о финансовых счетах, водительских лицензиях или других идентификационных номерах, а также цифровых подписях.

Пока неизвестно, были ли украденные данные зашифрованы. Norton Healthcare утверждает, что они сразу же уведомили правоохранительные органы о произошедшем инциденте и не выплатили выкуп. Хакеры, совершившие атаку, остались неизвестными, хотя группа ALPHV/BlackCat утверждала в мае, что они стояли за атакой.

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Этот случай - лишь один из множества атак на медицинские организации в США в текущем году. Министерство здравоохранения и социальных услуг США сообщило о значительном увеличении "крупных нарушений" безопасности и атак хакеров, затрагивающих сотни миллионов человек. Некоторые из самых крупных нарушений данных включают атаку на HCA Healthcare, которая затронула 11 миллионов пациентов, и нарушение безопасности у Perry Johnson & Associates. Это повлекло за собой утечку данных 9 миллионов пациентов.

#новости
Источник: techcrunch.com
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