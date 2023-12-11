Инвесторская группа, включая Arkhouse Management и Brigade Capital, предложила купить Macy's за $5,8 миллиарда, предлагая цену на 20,76% выше текущей рыночной стоимости.

Группа инвесторов, включая Arkhouse Management и Brigade Capital, предложила купить американскую торговую сеть Macy's за $5,8 миллиарда, стремясь вывести компанию с публичного рынка. Предложение было сделано 1 декабря по цене $21 за акцию, что на 20,76% выше цены закрытия акций компании в пятницу.

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Данное предложение отражает интерес инвесторов к обширному портфелю недвижимости Macy's, который в прошлом уже привлекал внимание активистов и потенциальных покупателей. Аналитики J.P. Morgan оценивают общую стоимость недвижимости Macy's примерно в $8,5 миллиардов, включая знаменитое здание на Геральд-сквер, оцениваемое примерно в $3 миллиарда.

Акции Macy's торговались на уровне $20,63, что почти на 19% выше перед началом торгов в понедельник. Акции других операторов универмагов, таких как Kohl's и Nordstrom, также выросли примерно на 4% до начала торгов.

Инвесторы, уже владеющие значительной долей акций Macy's через управляемые Arkhouse фонды, обсудили свое предложение с руководством компании. Однако пока неясно, как ритейлер относится к этому предложению.

Arkhouse и Brigade выразили готовность увеличить свое предложение после проведения должной проверки, как сообщает отчет WSJ. Они также получили письмо от инвестиционного банка, подтверждающее их способность привлечь необходимое финансирование для сделки.

Macy's отказалась комментировать это предложение, в то время как Arkhouse и Brigade не ответили на запросы Reuters о комментариях.

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Macy's имеет рыночную капитализацию около $4,77 миллиарда, и ее акции упали почти на 15,79% в этом году.