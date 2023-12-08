Google представила Alphacode 2, инструмент ИИ для создания кода, способный превзойти большинство разработчиков. Alphacode 2 обладает улучшенными навыками программирования и решения сложных задач.

Google представила свой новейший инструмент Alphacode 2, который базируется на продвинутой модели Gemini и разработан для автоматической генерации кода. Этот инновационный инструмент обещает значительные улучшения по сравнению с оригинальной версией Alphacode, представленной в прошлом году.

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Первые тесты показали, что Alphacode 2 превосходит примерно 85% участников соревнований по программированию на платформе Codeforces. Эта новая версия проявила свои навыки в работе с различными языками программирования, такими как Python, Java, C++ и Go, а также в решении более сложных математических и информационно-технических задач.

Одним из важных достижений Alphacode 2 является его способность к динамическому программированию, сложной оптимизационной технике, которая ранее была недоступна. Это открывает новые горизонты для применения искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения.

Исследовательская команда из Deepmind отмечает, что Alphacode 2 способен достичь уровня, сопоставимого с лучшими 15% программистов в соревнованиях Codeforces.

Несмотря на впечатляющие результаты, Google подчеркивает важность тщательной проверки кода, сгенерированного Alphacode 2, перед его внедрением, особенно когда речь идет о создании критически важных систем.

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В настоящее время Alphacode 2 доступен для тестирования небольшой группе внешних разработчиков, которые интересуются использованием искусственного интеллекта в своих проектах. Этот инновационный инструмент обещает улучшить процесс разработки программного обеспечения и повысить производительность разработчиков по всему миру.