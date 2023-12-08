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Страны ЕС хотят ввести распознавание лиц
ЕС продолжает обсуждение регулирования искусственного интеллекта в области распозновании лиц

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После долгих и интенсивных переговоров, продолжавшихся целых 22 часа, стороны в Европейском союзе пока не достигли согласия относительно будущих норм регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Переговоры о так называемом Законе об искусственном интеллекте (AI Act) будут продолжены 8 декабря 2023 года.

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По информации СМИ, удалось достичь согласия по регулированию генеративного ИИ. Однако остается неясным, как регулировать использование биометрических систем удаленной идентификации, таких как автоматизированное распознавание лиц.

Уже до начала заключительных переговоров между Европарламентом и 27 странами-членами ЕС было очевидно, что наибольшие споры вызовет вопрос об удаленном наблюдении. Представители Европарламента высказались за полный запрет таких систем, в то время как страны-члены ЕС хотят расширить возможности использования автоматизированного распознавания лиц в общественных местах, как предусмотрено предложением Еврокомиссии.

Актуальный компромиссный документ, о котором сообщает Golem.de, в целом соответствует позиции стран-членов ЕС. Согласно этому документу, такие системы будут разрешены для конкретных целей, например, для поиска пропавших детей или потенциальных жертв преступлений. Также системы будут использоваться для поиска подозреваемых и преступников. Документ исключает некоторые виды преступлений, такие как компьютерные атаки, поджог и незаконную торговлю культурными ценностями.

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Кроме того, в дополнительной части спорного пункта 5 отмечается, что решения судебных органов, оказывающие негативное воздействие на лицо, не могут быть приняты исключительно на основе результатов биометрической удаленной идентификации.

#новости
Источник: golem.de
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