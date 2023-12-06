Два топливных бака для последнего полета европейской ракеты Vega были найдены на свалке после их пропажи.

В преддверии последнего полета европейской ракеты-носителя Vega случился неожиданный инцидент: два из четырех топливных баков, предназначенных для ракеты, были обнаружены на свалке. Эти баки пропали несколько недель назад, и только теперь их местонахождение стало известно. Согласно отчету европейского космического бюллетеня European Spaceflight, баки были найдены после того, как исчезли на территории, где проходила реконструкция.

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Это открытие стало неожиданностью для компании Avio, итальянского производителя Vega, которая до сих пор не прокомментировала данное событие. Европейское космическое агентство ESA, в свою очередь, переадресовывает все вопросы непосредственно к Avio. В компании, по сообщениям, сейчас ищут способы, чтобы собрать ракету, возможно, прибегнув к временным мерам.

Проблемы в европейской космической программе Последний запуск Vega должен был вывести на орбиту спутник наблюдения за Землей Biomass от ESA, но в связи с изменениями плана предполагался запуск другого спутника, Sentinel-2C. После неудачных попыток запуска следующей версии ракеты Vega-C и задержек в запуске более крупной Ariane 6, у Европы возникли серьезные сложности с собственными ракетами-носителями.

Согласно European Spaceflight, два из четырех баков для последнего запуска Vega хранились в Коллеферро и исчезли во время реновации объекта. Из-за того, что они не были занесены в корпоративную базу данных, долгое время было неизвестно, что с ними произошло. Найденные на свалке баки уже непригодны для использования.

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Avio, завершившая производство Vega, не имеет возможности изготовить новые баки. Рассматривается использование старых баков из времен тестов или адаптация частей от Vega-C, хотя оба варианта сопряжены с рисками. Ни Avio, ни другие заинтересованные стороны пока не комментируют ситуацию. ESA сообщила итальянскому радио Rai о подготовке к следующим запускам Vega и отметила, что Avio должна прокомментировать обстоятельства с пропавшими баками.