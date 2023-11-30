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Mirakl
Умная функция сканирования документов Google Диска наконец-то появилась в iOS
Google Drive обновил свою функцию сканирования документов, предоставив доступ к ней пользователям iOS

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Google Drive внедрил улучшенные функции сканирования документов, предоставив доступ к ним пользователям iOS. Новая версия сканера на Android, запущенная на прошлой неделе, автоматизирует процесс сканирования, обеспечивая более быстрый и удобный опыт для пользователей. Теперь визуализатор камеры помогает правильно расположить документ, а новая кнопка сканера ускоряет весь процесс.

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Ключевое улучшение заключается в автоматическом сканировании, позволяя пользователям получить оптимальное изображение документа за минимальное количество шагов. Для улучшения точности позиционирования документа в новой версии сканера также предусмотрены визуальные подсказки. Кроме того, добавлена функция импорта документов непосредственно из галереи устройства, упрощая процесс внесения уже существующих бумажных документов в цифровое хранилище.

Стоит отметить, что эти обновления также затрагивают пользователей iOS, принося им те же возможности, что и пользователям Android. Теперь владельцы iPhone и iPad могут воспользоваться функционалом физического сканирования, обрезки и организации документов, включая предложение автоматического выбора заголовка, которое было представлено ранее этого года.

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Улучшенные функции начали внедряться 28 ноября и, по оценкам Google, должны быть доступны всем пользователям не позднее 1 декабря. Эти изменения могут быть связаны с недавней проблемой исчезновения файлов, о которой жаловались пользователи Google Drive, и являются шагом к повышению удобства использования этого инструмента для облачного хранения и работы с документами.

Источник: pcmag.com
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