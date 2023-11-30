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Аликвиппа, Пенсильвания, стала местом инцидента, который настораживает киберслужбы США. Группа хакеров Cyber Av3ngers, по предположению иранская, смогла удаленно взломать системы информационных технологий поставщика воды в этом городе.
В результате атаки была задействована водяная насосная станция, контролирующая давление для двух местных муниципалитетов. Хакеры оставили на зараженной системе сообщение, в котором прямо указали на свою причастность и даже назвали целью терминал израильской компании Unitronics.
Они написали: "Вниз с Израилем... Каждое устройство, 'сделанное в Израиле', является законной целью Cyber Av3ngers". Компания CISA призывает водные поставщики, использующие оборудование Unitronics, усилить меры безопасности, так как попытка взлома подобных систем может повлиять на их способность предоставлять чистую воду и обрабатывать сточные воды.
На данный момент нет информации о рисках для качества воды в Аликвиппе, но вопросы кибербезопасности становятся всё более актуальными в сфере водоснабжения и обработки сточных вод.