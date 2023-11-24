Россия увеличивает тарифы на электроэнергию для криптомайнеров в ответ на дефицит энергии

В условиях растущего спроса на электроэнергию, особенно в Сибирских регионах, Минэнерго России объявило о намерении кратно увеличить тарифы на электроэнергию для крупных криптовалютных майнинг-центров.

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Это решение призвано справиться с проблемой нехватки электричества, усугубившейся после массового переезда майнеров из Китая и Казахстана в российские регионы. Особенно остро проблема стоит в южной части Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Новые тарифы могут серьезно повлиять на доходность майнинга, особенно на фоне роста стоимости биткоина и других криптовалют. Власти России предполагают, что повышение цен заставит майнеров покинуть энергодефицитные территории, облегчив нагрузку на местные электросети. Однако, для майнинг-центров, уже устоявшихся в этих регионах, такое решение может стать серьезным ударом, так как переезд и перенастройка инфраструктуры связаны с большими финансовыми и временными затратами.

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Это нововведение станет первым в своем роде в современной России, когда к определенной категории потребителей электроэнергии применяется дискриминационный подход в ценообразовании. Это отражает растущее внимание властей к сектору криптовалют и их стремление регулировать его влияние на национальную энергетическую систему.