Китай, в ответ на ужесточение экспортных санкций США, начал преобразовывать тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 в ускорители для искусственного интеллекта.

В свете недавних экономических санкций со стороны Соединенных Штатов, Китай предпринял необычный и технологически продвинутый шаг для преодоления этих ограничений. В стране запущен проект по преобразованию тысяч дефицитных игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 в высокоэффективные ускорители для работы с искусственным интеллектом. Это решение возникло в ответ на ужесточенные экспортные запреты США, направленные против продажи в Китай специализированных чипов для ИИ от ведущих производителей, таких как Nvidia, AMD и Intel.

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Китайские инженеры и специалисты приступили к детальной разборке и модификации карт RTX 4090. Процесс включает удаление оригинальных систем охлаждения и перенос ключевых компонентов на специально разработанные печатные платы. Эти доработки позволяют использовать карты в серверных условиях, где они занимают значительно меньше места и обеспечивают эффективность при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.

Каждая модифицированная карта проходит строгий контроль качества, включая тестирование в различных бенчмарках и проверку работы в приложениях ИИ. После успешных испытаний эти ускорители распространяются по китайским компаниям, занимающимся разработками в области искусственного интеллекта.

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Этот шаг Китая не только демонстрирует их способность адаптироваться к меняющимся международным обстоятельствам, но и подчеркивает их стремление к технологическому прогрессу и инновациям в условиях экономических ограничений. Таким образом, преобразование игровых видеокарт в ускорители ИИ стало ярким примером китайской инновационной гибкости и инженерного мастерства.