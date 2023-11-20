Amo, компания под руководством бывших создателей Zenly, запускает новое социальное приложение ID. ID предлагает уникальный способ взаимодействия и самовыражения, отличаясь от традиционных социальных сетей инновационным подходом к созданию профилей и обмену контентом

На фоне однообразных социальных платформ, где доминируют короткие видео и алгоритмические ленты новостей, компания Amo внесла свежий взгляд в социальное взаимодействие, запустив новое приложение под названием ID. Основанное в Париже маленькой командой, возглавляемой Антуаном Мартеном, бывшим сооснователем популярного приложения Zenly, ID представляет собой социальное приложение, которое позволяет пользователям соединяться с друзьями творчески и интуитивно.

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ID, запущенное сегодня на iOS, напоминает ранние дни блогов, персонализированных страниц MySpace и золотую эпоху Tumblr, предлагая пользователям платформу, где они могут выразить свои интересы в визуальной форме. Пользователи могут создавать профили, используя стикеры, фотографии, текст и рисунки, при этом технология PhotoRoom автоматически выделяет основные объекты на фотографиях.

В контексте социальных медиа, ID функционирует как пустой холст, дополненный инструментами для творчества, позволяя пользователям создавать профили, которые идеально отражают их интересы. Профили в ID могут быть настолько персонализированы, что становятся похожими на пространственные канвасы, где каждый объект можно перемещать, изменять размер и вращать. Пользователи могут создавать "островки" интересов, например, уголок Лос-Анджелеса с фотографиями любимых зданий или групповыми снимками друзей.

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Запуск ID сопровождается значительными ожиданиями, учитывая, что Amo уже привлекла $18 миллионов инвестиций при оценке компании в $100 миллионов. В раунде финансирования приняли участие New Wave, Coatue и DST Global, а также 80 бизнес-ангелов. Это выделяет Amo на фоне общего спада в сфере венчурного капитала и демонстрирует высокий потенциал ID как инновационного продукта в сфере социальных медиа.