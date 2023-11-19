Камчатский вулкан Ключевская Сопка в России продемонстрировал внушительное извержение, выбросив в воздух 1600 километров дыма и пепла.





Впечатляющее извержение Ключевская сопка, самого высокого вулкана Евразии, вызвало формирование огромного облака дыма и пепла протяженностью в 1600 километров, свидетельствуют новые снимки космических аппаратов NASA.

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Ключевская, находящаяся на Камчатском полуострове в России, активно извергается с середины июня. Однако 1 ноября произошло мощное взрывное извержение, поднимшее столб дыма и пепла на высоту 12 километров над поверхностью Земли, как сообщает Национальная обсерватория NASA.

Поток дыма вынудил временно поднять уровень авиационной тревоги до максимального, что повлекло за собой приостановку полетов в районе извержения, а также эвакуацию нескольких школ из-за ухудшения качества воздуха.

Спутник Landsat 8 запечатлел впечатляющее изображение вулканического облака, выделяющегося красным цветом на фоне синих облаков. NASA Aqua также зафиксировала цветное изображение облака, показывая его длину около 1600 километров на момент съемки.

Извержение, продолжавшееся несколько дней, теперь, по оценкам ученых, возможно, завершилось. Важно отметить, что данное извержение, хотя и внушительное, не оказало существенного воздействия на озоновый слой, так как содержало меньше водяного пара и не поднималось на столь высокую высоту в атмосфере.

Камчатский полуостров является частью Тихоокеанского Огненного кольца, тектонического пояса, включающего в себя большинство активных вулканов мира. Недавно в других областях Кольца Огня также отмечались вулканические активности, подводное извержение у берегов японского острова Иво Дзима, например, привело к образованию нового острова.

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