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ООН заявила, что соглашение об эвакуации иностранцев из сектора Газа заблокировано на два дня
Эвакуация иностранных граждан и раненых палестинцев из сектора Газа приостановлена из-за конфликта между Израилем и ХАМАСом.

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https://www.bloomberg.com

Дипломатическая миссия по эвакуации иностранных граждан и раненых жителей сектора Газа оказалась приостановлена из-за сложившегося конфликта между Израилем и ХАМАСом. На данный момент неясно, когда она сможет возобновиться.

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В официальном сообщении от Организации Объединенных Наций говорится, что ни иностранные граждане, ни лица с двойным гражданством, ни раненые палестинцы не смогли покинуть сектор Газа в течение выходных. Это произошло из-за невозможности достижения соглашения между ХАМАСом, Израилем и Египтом относительно безопасной эвакуации пациентов из северной части Газы.

С этого момента, когда началась военная стычка между Израилем и ХАМАСом 7 октября, сектор Газа оказался полностью изолированным, и эта инициатива стала одним из немногих случаев успешной дипломатической деятельности. Около 1 100 человек успели покинуть сектор Газа через граничный пункт Рафах в Египте 2 и 3 ноября.

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Ситуация в секторе Газа остается весьма напряженной, и данная задержка в эвакуации создает дополнительные сложности в уже сложной ситуации. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о дальнейшем развитии событий.

#новости
Источник: bloomberg.com
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