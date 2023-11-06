Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил сомнения относительно будущего отношений между США и Украиной, утверждая, что США могут рассматривать Украину как нечто второстепенное.

© Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил свои сомнения относительно будущего отношений между США и Украиной, утверждая, что для Соединенных Штатов Украина могла бы стать чем-то вроде "балласта", который в будущем можно будет отбросить.

реклама

Риттер выразил свое мнение о том, что США не проявляют особого интереса к Украине, и даже заявил: "Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если бы они нам нравились, мы бы никогда не допустили того, что произошло с ними". Он также предположил, что ситуация в Украине может развиваться аналогично событиям в Афганистане, и США могут пересмотреть свою политику в будущем.

Риттер также прогнозирует, что после окончания конфликта на Украине, западные страны, включая США, могут начать налаживать более близкие отношения с Россией, и Украина может потерять свое место на переднем плане. Он указывает, что для многих американских чиновников и генералов ситуация в Украине может быть скорее вопросом карьерного продвижения, чем стратегической значимости.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, заявления Скотта Риттера вызывают важные вопросы о будущем отношений между США и Украиной, а также их роли в глобальной геополитике, и поднимают волнующие темы для дальнейшего обсуждения.