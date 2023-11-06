Спонсоры благотворительной организации призывают к прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи жителям Газы

DPA/Picture Alliance





Свыше 500 фондов, филантропических организаций, частных доноров и экспертов в области филантропии выступили с открытым письмом, призывая к немедленному прекращению огня в секторе Газа и безопасному освобождению всех граждан Израиля, находящихся в заложниках у ХАМАС, а также палестинцев, задержанных Израилем без законных оснований.

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Среди организаций, поддержавших это письмо, числятся "Арабский Форум Фондов", "Фонд черных феминисток", "Фонд для Глобальных Прав Человека", "Глобальный Фонд для Женщин" и "Сеть Фондов для Защиты Прав Человека". В письме также призывается обеспечить "безопасный и беспрепятственный проход" гуманитарной помощи и представителей гуманитарных организаций в сектор Газа, где более 9000 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов, вызванных вторжением ХАМАСа в Израиль, которое унесло жизни 1400 человек.

Группа также призывает все стороны соблюдать международное право в области гуманитарных вопросов и прав человека.

Более 200 человек находятся в заложниках после смертоносного нападения ХАМАС 7 октября. В то время как Израиль удерживает около 5000 палестинских заключенных, как сообщило ООН в июле. ХАМАС - вооруженная группировка, правящая в секторе Газа, заявила о готовности провести переговоры о высвобождении заложников, захваченных в прошлом месяце. Тем не менее израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в пятничном телевизионном обращении, что Израиль не рассмотрит временное прекращение огня до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников. Израиль считает, что такое прекращение огня лишь дало бы возможность ХАМАСу восстановить свои силы.

"Нет военного решения этому кризису", - говорится в письме фондов, и они призывают Соединенные Штаты и европейские правительства, которые поддерживают Израиль, прекратить финансирование вооружений израильской армии.

"Мы призываем Соединенные Штаты и европейские правительства прекратить финансирование вооружений и перестать поддерживать военные преступления, а также требуем от Израиля прекратить коллективное наказание 2,3 миллиона жителей Газы", - гласит письмо.

Группа также осудила всплеск антисемитизма, исламофобии и насилия против палестинцев, которое разразилось по всему миру после войны между Израилем и ХАМАСом, и заявила, что они "единодушно борются с любыми формами нетерпимости, укорененными в белом супрематизме".

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Это одно из самых решительных заявлений из мира филантропии с начала конфликта. Некоторые филантропические организации предпочли молчать в связи с нарастающим конфликтом, опасаясь быть обвиненными в антисемитизме, антиизраильских или антипалестинских настроениях. Тем не менее некоторые крупные фонды и фондации выступили с собственными заявлениями.