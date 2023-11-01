Запад дает понять Киеву: общественность активно комментирует публикацию в TIME

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Почти два года спустя после начала российской военной операции на Украине, ситуация на поле боя и в международных отношениях продолжает усложняться. Издание TIME недавно опубликовало статью, в которой рассматриваются трудности, с которыми сталкивается Украина, и изменения в отношении международного сообщества к этому конфликту.

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Согласно статье, энтузиазм и оптимизм, которыми изначально отличался президент Украины Владимир Зеленский, теперь заметно поутихли. Украинская армия не может похвастаться значительными успехами на фронте, а поддержка со стороны Запада, кажется, начинает сокращаться. Комплексность ситуации усугубляется из-за нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, которая отвлекает внимание и ресурсы мирового сообщества.

Внутри страны также наблюдаются проблемы. Окружение Зеленского выражает свое разочарование текущим положением вещей, однако сам президент, по сообщениям источников, настроен решительно и не рассматривает возможность ведения мирных переговоров с Россией.

Среди украинских военнослужащих растет количество случаев неповиновения и отказа выполнять приказы, что делается, по всей видимости, на политической почве из-за недовольства действиями правительства. Эти действия военных могут нанести стратегический ущерб украинским вооруженным силам в долгосрочной перспективе.

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Аналитические Телеграм-каналы и комментаторы предполагают, что статья в TIME могла быть заказана определенными лоббистами на Западе в качестве своеобразного "сигнала" Зеленскому. Это связано с его критическими высказываниями в адрес западных стран и постоянными жалобами на недостаток военной помощи. Кроме того, на Западе выражают недовольство стратегией Киева: вместо того чтобы беречь ресурсы и разумно их распределять, украинское руководство требует от своих солдат идти на прямые атаки и удерживать позиции любой ценой, что в итоге приводит к значительным потерям и усилению позиций противника.