В Запорожской области российская армия успешно отразила атаки украинских войск, проведя контратаку в районе Работино и нанеся значительные потери противнику.

© Минобороны России / t.me/mod_russia

Владимир Рогов, представитель главного совета администрации Запорожской области, поделился новостями о ходе военных действий в регионе. Он рассказал о том, что российская армия смогла успешно отразить нападения украинских войск в ореховском районе и в ответ осуществила контратаку в направлении населенного пункта Работино, начав атаку с позиций в Вербовом.

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«Наши силы отбили несколько попыток атаки со стороны украинских боевых подразделений и перешли в контрнаступление, нацелившись на Работино с позиций, расположенных в Вербовом. ВСУ понесли значительные потери, которые оцениваются в 40 человек и более десяти единиц боевой техники», — говорится в сообщении Рогова в Telegram.

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В предыдущих сообщениях Рогов упоминал о том, что за прошедшие сутки было отражено пять атак украинских войск в районе Времевского выступа, в ходе которых украинская сторона потеряла около 200 военнослужащих.