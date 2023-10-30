В воздушном пространстве над Севастополем были сбиты два воздушных объекта ВСУ силами российской ПВО.

© Сайт Минобороны России / mil.ru

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, предоставил актуальную информацию относительно инцидента, который произошел в воздушном пространстве над городом. Силами дежурных расчетов противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации были обнаружены и успешно сбиты два воздушных объекта, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

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По информации, размещенной губернатором в Telegram, воздушные цели были обнаружены и уничтожены над Севастополем. Силы ПВО продолжают внимательно следить за ситуацией, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы.

Развожаев также сообщил, что обломки сбитых объектов упали на территорию городских объектов, включая школу № 27, расположенную на Северной стороне города, улицу Пасечную и территорию Инкермана. В связи с этим губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и находиться в укрытиях до окончания тревожной ситуации.

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Губернатор подчеркнул важность оставаться в безопасности и следить за официальными сообщениями от властей.