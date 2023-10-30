Соавтор Fallout раскрыл, из-за какой страны в мире игры случился ядерный апокалипсис — фанаты спорили об этом годами

3dnews.ru

Долгожданный ответ на вопрос, который волновал поклонников серии Fallout на протяжении многих лет, наконец был получен. Тим Кейн, один из основателей легендарной постапокалиптической игры и гейм-дизайнер, поделился секретами о причинах катастрофы, о которой рассказывается в игре, в рамках недавнего интервью.

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Сюжет Великой войны, которая привела к глобальной ядерной трагедии 23 октября 2077 года, долго оставался тайной для фанатов серии. Не было известно, кто именно первым нанес удар: США, Китай или какая-то третья сторона.

Тим Кейн, который принимал участие в создании Fallout и руководил разработкой второй части игры, в беседе с блогером TKs-Mantis подтвердил, что именно Китай начал ядерную войну, отреагировав таким образом на разработку США вируса ВРЭ (вирус рукотворной эволюции), который в дальнейшем стал причиной появления супермутантов в мире Fallout.

«Биологическое оружие было под запретом международных договоров, но когда Китай узнал о наших исследованиях ВРЭ, они потребовали их прекратить. Мы формально согласились, но на самом деле просто перенесли проект в другое место», — поделился Кейн.

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С момента ухода Кейна из команды разработчиков он не участвовал в создании новых частей серии. Последней игрой на данный момент является Fallout 76, которая была выпущена в 2018 году и представляет собой многопользовательскую игру. Компания Bethesda также анонсировала разработку Fallout 5, но выпуск игры ожидается только после релиза The Elder Scrolls VI.