Согласно информации от экспертов, опубликованной в американском журнале Bussiness Insider, Украина серьезно отстает от России в использовании беспилотных летательных аппаратов в военном конфликте

© Vyacheslav Madiyevskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

По информации американского журнала Bussiness Insider, основываясь на мнении экспертов, ситуация на фронте дронов для Украины обостряется. Сообщается, что в сравнении с Россией украинская сторона значительно отстает как в количественном, так и в качественном аспектах использования беспилотных летательных аппаратов.

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Мелинда Хэринг, аналитик из Атлантического совета, отметила в интервью для Bussiness Insider, что беспилотные летательные аппараты являются ключевым элементом современных военных конфликтов. Она подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины испытывают насущную потребность в разнообразных типах дронов и соответствующем оборудовании. Однако, даже при условии поставок необходимого оборудования от западных партнеров, в украинской армии недостаточно квалифицированных операторов для эффективного использования беспилотников.

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Хэринг также поделилась личным опытом посещения школы для операторов дронов в Украине, отметив, что качество используемых аппаратов оставляет желать лучшего. Многие из них оказываются неисправными даже до начала боевого использования.