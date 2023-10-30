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По информации американского журнала Bussiness Insider, основываясь на мнении экспертов, ситуация на фронте дронов для Украины обостряется. Сообщается, что в сравнении с Россией украинская сторона значительно отстает как в количественном, так и в качественном аспектах использования беспилотных летательных аппаратов.
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Мелинда Хэринг, аналитик из Атлантического совета, отметила в интервью для Bussiness Insider, что беспилотные летательные аппараты являются ключевым элементом современных военных конфликтов. Она подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины испытывают насущную потребность в разнообразных типах дронов и соответствующем оборудовании. Однако, даже при условии поставок необходимого оборудования от западных партнеров, в украинской армии недостаточно квалифицированных операторов для эффективного использования беспилотников.
Хэринг также поделилась личным опытом посещения школы для операторов дронов в Украине, отметив, что качество используемых аппаратов оставляет желать лучшего. Многие из них оказываются неисправными даже до начала боевого использования.