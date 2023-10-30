Военный эксперт Юрий Подоляка поделился своим анализом текущей обстановки в районе Авдеевки, отметив усиление боевой активности и возможное обострение ситуации в ближайшем будущем.

© MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

Известный военный аналитик Юрий Подоляка поделился своими наблюдениями относительно обострения обстановки в районе Авдеевки. По его словам, благоприятные погодные условия способствуют возобновлению боевых действий в этом стратегически важном регионе.

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Подоляка отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации активно проводят разведывательные мероприятия, нацеленные на выявление позиций Вооруженных сил Украины к югу и юго-западу от Авдеевки. Эксперт предполагает, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий также и на северном направлении.

Подоляка также сообщил о том, что у него есть информация об эвакуации штабов ВСУ из города две ночи назад. Это, по мнению аналитика, может свидетельствовать о том, что противник осознает сложность своего положения в данном регионе.

Важным моментом в его анализе стала оценка потери Авдеевского коксохимического завода для Вооруженных сил Украины. Подоляка уверен, что утрата этого объекта лишит украинскую армию важного рубежа обороны. Еще более критическим может стать потеря дороги через Ласточкино и Орловку, которая связывает подразделения ВСУ с основной группировкой войск. В случае захвата коксохима российскими войсками, это значительно упростит задачу атаки на позиции противника.

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В заключение своего анализа Подоляка выразил уверенность в том, что в ближайшее время в районе Авдеевки развернется ожесточенная борьба за контроль над ключевыми объектами и территориями.