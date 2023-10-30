Частная военная компания «Вагнер» теперь формально входит в структуру Росгвардии, что дает ей возможность участвовать в специальной военной операции

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Частная военная компания «Вагнер», известная своим участием в различных военных конфликтах, вступила в новый этап своего существования, став частью структуры Росгвардии. Этот шаг позволяет бойцам компании вновь принять участие в специальной военной операции на территории Украины. Информацию об этом подтвердил официальный телеграм-канал «Оркестр Вагнера».

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По информации источника, несмотря на изменения в структурной принадлежности, организация работы, а также командный состав ЧВК останутся без изменений. Это гарантирует сохранение уникальных подходов и тактик, которые были выработаны компанией на протяжении многих лет.

В данный момент ЧВК активно занимается мобилизацией своих ресурсов. Происходит призыв бойцов из резерва, а также идет набор новых рекрутов. При этом представители компании подчеркивают, что контракты заключаются со всеми желающими, вне зависимости от их прошлого, состояния здоровья или гражданства. Это касается как бывших заключенных, так и лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитом, а также иностранных граждан.

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После того как кандидаты проходят отбор и подписывают контракт, их ожидает месячный курс специальной подготовки. Этот период позволяет новобранцам адаптироваться к условиям службы в ЧВК и освоить необходимые навыки и знания.